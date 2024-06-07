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Бразилия впервые выдала России объявленного в международный розыск

Бразилия впервые выдала Москве объявленного в международный розыск

Бразильские власти выдали Москве россиянина Дениса Асфандьярова, обвиняемого в мошенничестве и преднамеренном неисполнении обязательств в сфере предпринимательства в особо крупном размере, сообщила пресс-служба российского МВД.

В России в отношении Асфандьярова возбуждено уголовное дело по части 7 статьи 159 Уголовного кодекса (Мошенничество). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд избрал россиянину меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако Асфандьяров не исполнял запреты и сбежал за границу. В марте 2020 года его объявили в международный розыск.

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Фото:Andreas Rentz / Getty Images

Следствие полагает, что в 2017-2018 годах, когда Асфандьяров занимал должность коммерческого директора ООО, он сговорился с генеральным директором организации и подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов.

В обмен на поставку компания получила в собственность 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани. Однако, получив предоплату, Асфандьяров умышленно не выполнил взятые на себя обязательства, считают следователи. Своими действиями мужчина нанес заказчику материальный ущерб более чем на 67 млн руб., добавили в пресс-службе.

Бразилия выдает России разыскиваемого впервые с момента подписания странами соответствующего соглашения, отметили в Генеральной прокуратуре. Россиянина доставят в Москву из Бразилии транзитом через Турцию.

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Бразилия экстрадиция международный розыск
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