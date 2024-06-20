По всему Эквадору отключилось электричество

В стране несколько месяцев продолжается энергетический кризис. В апреле президент Эквадора вводил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней из-за обстановки с энергоснабжением. В июне ситуация ухудшилась из-за погодных условий

По всему Эквадору зафиксировали отключение света из-за аварии на ЛЭП, сообщил министр транспорта и общественных работ страны Роберто Луке в соцсети Х (бывший Twitter).

«На линии электропередачи произошел сбой, электроснабжение в национальном масштабе отсутствует», — написал он.

В столице страны Кито из-за перебоев в электроснабжении остановили метро, сообщает газета El Universo. Также в городе из-за неработающих светофоров произошел дорожный коллапс.

В стране наблюдаются перебои с интернетом. В крупнейшем городе на юго-западе страны Гуаякиль население призвали запастись питьевой водой.

Эквадор несколько месяцев переживает тяжелую ситуацию в энергетике из-за массовых остановок ГЭС и прекращения поставок электроэнергии из Колумбии из-за засухи.

В апреле президент страны Даниэль Нобоа подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на 60 дней из-за энергетического кризиса. ЧП объявили «из-за серьезных внутренних волнений и общественных бедствий на всей территории страны, вызванных исключительной ситуацией в электроэнергетическом секторе», отмечалось в документе. Кроме того, указ предусматривал мобилизацию вооруженных сил и национальной полиции Эквадора для защиты энергообъектов от «диверсий, террористических атак или других угроз».

В последние дни ситуация в области энергетики ухудшилась — проливные дожди и ураганы затронули гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair и Agoyàn, которые обеспечивают более 50% электроэнергии Эквадора, сообщает El País. Из-за повреждений в результате осадков и оползней ГЭС пришлось отключить.