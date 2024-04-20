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Президент Эквадора объявил ЧС на два месяца из-за энергокризиса

Президент Эквадора объявил режим ЧС на два месяца из-за энергетического кризиса

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации на 60 дней из-за энергетического кризиса, сообщает Teleamazonas.

«Объявить чрезвычайное положение из-за серьезных внутренних волнений и общественных бедствий на всей территории страны, вызванных исключительной ситуацией в электроэнергетическом секторе, с тем, чтобы гарантировать непрерывность услуг по обеспечению населения электроэнергией», — приводит телеканал выдержку из документа.

Мера призвана обеспечить достаточное количество времени для решения проблемы дефицита энергии, следует из текста указа. Кроме того, она должна гарантировать обеспечение страны электричеством в текущий момент «с прицелом на стабилизацию [ситуации] в ближайшем будущем».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Также указ предусматривает мобилизацию Вооруженных сил и Национальной полиции Эквадора для защиты энергообъектов от «диверсий, террористических атак или других угроз».

Энергетический кризис в Эквадоре возник на фоне серьезной засухи, что повлияло на производство электроэнергии местными ГЭС. По этой причине у некоторых потребителей не было света до 13 часов в сутки, отмечает телеканал. С 19 апреля в стране пошли обильные дожди, в результате сток рек в провинциях Асуай и Морона-Сантьяго, питающих основные ГЭС Эквадора, существенно вырос.

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Теги
Эквадор энергетика энергетический кризис режим ЧС
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