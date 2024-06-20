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Политика ,  
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Китай потребовал от Канады уважать его права в Южно-Китайском море

Китай призвал Канаду к уважению прав Пекина в Южно-Китайском море, сообщил «РИА Новости» представитель китайского посольства в Оттаве.

«Китай призывает канадскую сторону искренне уважать территориальный суверенитет Китая, а также морские права и интересы в Южно-Китайском море», — цитирует агентство дипломата.

Кроме того, Пекин потребовал от Оттавы перестать провоцировать конфликты. По словам представителя дипмиссии, Канада не вовлечена в споры по Южно-Китайскому морю, а Китай будет решительно реагировать на конфронтации в регионе.

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Фото:coastguard.gov.ph

Китай ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности некоторых островов в Южно-Китайском море. На шельфе этих архипелагов были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

17 июня судно снабжения и две скоростные лодки Филиппин без разрешения китайского правительства вошли в воды Южно-Китайского моря рядом с рифом Ренай у спорных островов Наньша. Служба береговой охраны КНР приняла меры противодействия экипажам, в результате катер охраны столкнулся с филиппинским судном снабжения.

Министерство международных дел Канады выпустило заявление, в котором осудило меры китайской стороны в этом инциденте. Действия Пекина в Южно-Китайском море в ведомстве назвали дестабилизирующими.

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Теги
Китай Канада Южно-Китайское море

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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