Путин поблагодарил Вьетнам за взвешенную позицию по Украине

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин в преддверии своего визита во Вьетнам выразил признательность руководству этой страны за взвешенную позицию по ситуации на Украине.

Такая оценка, как сообщает пресс-служба Кремля, была дана в статье Владимира Путина в официальном издании Центрального комитета Компартии Вьетнама газете «Нянзан». Статья вышла под заголовком «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».

«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования», — написал Путин.

Он отметил, что такой подход «в полной мере соответствует духу и характеру» отношений между двумя странами.

Путин отправился во Вьетнам после двухдневного визита в Северную Корею. Президент России и лидер КНДР вместе приехали в аэропорт Пхеньяна, где глава Ким Чен Ын лично проводил своего гостя до трапа самолета.

Президент России прилетел с государственным визитом в Северную Корею 18 июня. Это его первая поездка в страну с 2000 года.

В рамках визита лидеры государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.