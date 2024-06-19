Путин поблагодарил Вьетнам за взвешенную позицию по Украине
Президент Владимир Путин в преддверии своего визита во Вьетнам выразил признательность руководству этой страны за взвешенную позицию по ситуации на Украине.
Такая оценка, как сообщает пресс-служба Кремля, была дана в статье Владимира Путина в официальном издании Центрального комитета Компартии Вьетнама газете «Нянзан». Статья вышла под заголовком «Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем».
«Признательны вьетнамским друзьям за взвешенную позицию по украинскому кризису, за стремление содействовать поиску реальных путей его мирного урегулирования», — написал Путин.
Он отметил, что такой подход «в полной мере соответствует духу и характеру» отношений между двумя странами.
Путин отправился во Вьетнам после двухдневного визита в Северную Корею. Президент России и лидер КНДР вместе приехали в аэропорт Пхеньяна, где глава Ким Чен Ын лично проводил своего гостя до трапа самолета.
Президент России прилетел с государственным визитом в Северную Корею 18 июня. Это его первая поездка в страну с 2000 года.
В рамках визита лидеры государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
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