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Политика ,  
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Ким Чен Ын проводил Путина до трапа самолета в завершение визита

Государственный визит Путина в Северную Корею завершился

Государственный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею завершился.

Путин и Ким Чен Ын вместе приехали в аэропорт Пхеньяна, где глава КНДР лично проводил своего гостя до трапа самолета, сообщил ТАСС.

Визит Путина в КНДР и встреча с Ким Чен Ыном. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Президент России прилетел с государственным визитом в Северную Корею 18 июня. Это его первая поездка в страну с 2000 года.

В рамках визита лидеры государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Ким Чен Ын проводил Путина до трапа самолета в завершение визита
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После переговоров в расширенном составе Путин и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет. Она продлилась около двух часов.

Затем состоялся торжественный прием от имени председателя КНДР в честь российского президента, где гости попробовали блюда местной кухни.

Ким Чен Ын проводил Путина до трапа самолета в завершение визита

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