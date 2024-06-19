Ким Чен Ын проводил Путина до трапа самолета в завершение визита
Государственный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею завершился.
Путин и Ким Чен Ын вместе приехали в аэропорт Пхеньяна, где глава КНДР лично проводил своего гостя до трапа самолета, сообщил ТАСС.
Президент России прилетел с государственным визитом в Северную Корею 18 июня. Это его первая поездка в страну с 2000 года.
В рамках визита лидеры государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
После переговоров в расширенном составе Путин и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет. Она продлилась около двух часов.
Затем состоялся торжественный прием от имени председателя КНДР в честь российского президента, где гости попробовали блюда местной кухни.
Упал — поднялся.
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