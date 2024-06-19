На обеде в Пхеньяне Путина угостили тханом с женьшенем и тыквой

Владимир Путин на торжественном приёме от имени Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына (Фото: kremlin.ru)

Меню торжественного приема от имени председателя КНДР Ким Чен Ына в честь российского президента Владимира Путина включало заливную утиную печень с трюфелями, салат из лангуста и соленую рыбу различных сортов с душистыми травами, сообщил ТАСС.

Гостям приема предложили супы: тхан из курицы с женьшенем и тыквой, а также куксу — разновидность лапши — с говяжьей вырезкой. Из горячего российскую делегацию угостили тушеной треской, жареной бараниной и отварными морепродуктами.

На десерт подали шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. Из напитков гости могли попробовать инсамовый чай, который готовится из женьшеня, а также чай из аронии, то есть черноплодной рябины.

Вместе с лидерами стран на приеме присутствовали глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов, помощник президента России Юрий Ушаков. С корейской стороны были глава МИД Цой Сон Хи и другие чиновники.

Торжественный прием прошел во время государственного визита Путина в Северную Корею. Это его первая поездка в КНДР с 2000 года.

В рамках визита лидеры государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

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