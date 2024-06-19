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Политика ,  
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Ким Чен Ын проехал за рулем «Ауруса» вместе с Путиным

Ким Чен Ын проехал за рулем «Ауруса» вместе с Путиным
Владимир Путин и&nbsp;Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин, севший за руль лимузина Aurus, подаренного лидеру КНДР Ким Чен Ыну, поменялся с ним местами, сообщило агентство «РИА Новости».

Корреспонденты агентства опубликовали кадр, на котором за рулем во время поездки сидел уже Ким Чен Ын, а рядом с ним, на пассажирском сиденье, был Путин.

В начале поездки, когда российский лидер подходил к автомобилю, помощник открыл дверь заднего пассажирского места, но Путин решил сесть за руль автомобиля, а Ким Чен Ын — рядом с ним на пассажирское кресло.

Ким Чен Ын проехал за рулем «Ауруса» вместе с Путиным
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Президент России 18 июня прилетел в КНДР с государственным визитом, который продлится два дня. Это его первая поездка в Северную Корею с 2000 года. В честь этого Путин подарил лидеру КНДР лимузин Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик. В ответ Ким Чен Ын подарил ему бюсты и изображения российского президента.

В рамках встречи лидеры подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

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Владимир Путин Ким Чен Ын Aurus КНДР Северная Корея
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Чен Ын Ким фото

Чен Ын Ким

лидер КНДР
8 января 1982 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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