В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина

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Государственный прием от имени председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в честь президента России Владимира Путина начался в Пхеньяне в Доме приемов «Моннангван», сообщает ТАСС.

Предполагается, что на вечере лидеры стран вновь обменяются выступлениями. Согласно программе визита Путина в Северную Корею, прием станет одним из последних пунктов рабочей встречи.

«После этого практически визит завершен. Два лидера поедут в сторону аэропорта и по пути посетят храм Живоначальной Троицы совместно. После этого уже прибытие в аэропорт и отлет», — рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, затем Путин вылетит в Ханой.

В рамках визита российского лидера Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

18 июня Путин в преддверии визита в Северную Корею заявил, что Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении военной операции на Украине и поддерживает Северную Корею «в борьбе за независимость».