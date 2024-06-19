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Технологии и медиа ,  
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Совфед разрешил РКН блокировать «зеркала» запрещенных сайтов

Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о праве Роскомнадзора блокировать «зеркала» запрещенных в России сайтов. Трансляция заседания шла на сайте верхней палаты.

Ранее соответствующими полномочиями было наделено Минцифры. Согласно закону их напрямую передадут РКН. Это позволит сократить срок, который занимает процедура блокировки «зеркал», до двух дней, отмечает ТАСС.

Процедура блокировки «зеркал» до сих пор предусматривала, что федеральные органы исполнительной власти или правообладатели информации должны обратиться в Минцифры с соответствующей просьбой. Министерство в течение суток обязано было принять решение о признании сайта «зеркалом», обосновать его и направить уведомления владельцу сайта и РКН.

Роскомнадзор, в свою очередь, должен был в течение суток связаться с провайдерами хостинга, операторами связи и поисковых систем. На ограничение доступа к «зеркалу» и выдачи информации о нем в поисковой выдаче им также давались сутки.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Принятый палатой закон также распространяет запрет на выдачу в поисковой системе сведений о «зеркалах» на всех операторов поисковых систем, а не только для публикующих рекламу для пользователей из России или ориентированную на российских потребителей.

Поправки в соответствии с документом внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент. Госдума приняла документ во втором и третьем чтениях 11 июня.

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Теги
Совет Федерации Роскомнадзор блокировка сайтов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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