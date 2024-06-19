Фронтмена группы 2rbina 2rista арестовали за пропаганду наркотиков

Ранис Гайсин (Фото: 2rbina2rista / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Преображенский районный суд Москвы арестовал фронтмена группы 2rbina 2rista Раниса Гайсина (сценический псевдоним — Рэнто Барон Гарсиа) за пропаганду наркотиков в исполняемых песнях. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Решение по делу Гайсина суд вынес 18 июня. Его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях — пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики, запрещенной законом.

Суд пришел к выводу, что песни фронтмена находились в свободном доступе в интернете, прослушать и скачать их могло неограниченное количество пользователей.

В результате артисту назначили административный арест на срок десять суток, отбывать наказание он будет в спецприемнике.

РБК обратился за комментарием к группе 2rbina 2rista.

Группа 2rbina 2rista была создана в 2011 году в городе Озерск Челябинской области. Сейчас в ее состав входят шесть человек. Кроме Гайсина, это его жена Юлия Гайсина (Мама Бриджит), гитарист Сергей Давыдов (Падре Дэвис), вокалист Рустам Юсупов (Тонтон Макута). Музыку для коллектива пишет Рустам Мансуров (Rusty K). Также в его составе выступает диджей (DJ S.V.I.P.)

Группа обозначает свой стиль как «nuclear rap» («ядерный рэп»). За все время своего существования коллектив выпустил шесть альбомов и около 20 синглов.