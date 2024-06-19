Бастрыкин затребовал доклад о расследовании убийства девочки в Кузбассе

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Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 12-летней девочки в городе Топки Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

19 июня 2024 года в Кемеровской области было возбуждено уголовное дело после исчезновения 12-летней девочки. По информации следствия, 18 июня 2024 года около 10 часов она ушла из дома и не вернулась.

На следующий день тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие установило личность человека, причастного к преступлению, — им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель. Его задержали для допроса.

6 сентября 2021 года в городе Киселевске Кемеровской области две несовершеннолетние девочки пропали по пути в школу. Тела девочек следователи обнаружили на следующий день в одном из заброшенных домов Киселевска.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105). Она предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По подозрению в убийстве детей был задержан Виктор Пестерников. Он уже был судим в 2009 году по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Тогда суд отправил его в колонию строгого режима на десять лет.