 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании убийства девочки в Кузбассе

Бастрыкин затребовал доклад о расследовании убийства девочки в Кузбассе
Video

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства 12-летней девочки в городе Топки Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба СК.

19 июня 2024 года в Кемеровской области было возбуждено уголовное дело после исчезновения 12-летней девочки. По информации следствия, 18 июня 2024 года около 10 часов она ушла из дома и не вернулась.

На следующий день тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в колодце вблизи заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью города Топки, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Москве спустя 12 лет раскрыли убийство девушки в Измайловском парке
Общество
Фото:СК России по г. Москве

Следствие установило личность человека, причастного к преступлению, — им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель. Его задержали для допроса.

6 сентября 2021 года в городе Киселевске Кемеровской области две несовершеннолетние девочки пропали по пути в школу. Тела девочек следователи обнаружили на следующий день в одном из заброшенных домов Киселевска.

Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних (п. «а», «в» ч. 2 ст. 105). Она предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

По подозрению в убийстве детей был задержан Виктор Пестерников. Он уже был судим в 2009 году по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК — насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Тогда суд отправил его в колонию строгого режима на десять лет.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
убийство детей Кузбасс Следственный комитет уголовное дело Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
В Сергиевом Посаде произошло убийство в храме Петра и Павла
Общество
В Москве спустя 12 лет раскрыли убийство девушки в Измайловском парке
Общество
В Москве обнаружили в реке тело малолетнего ребенка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 18 июн, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 18 июн, 17:26
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 12:48
В Белгороде объявили ракетную опасность через полчаса после отбоя тревоги Политика, 12:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:45
Комитет Госдумы одобрил ограничение доступа к книгам иноагентов Политика, 12:44
Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus и сервиз и получил от него бюсты Политика, 12:42
Chery анонсировал премьеру обновленного Tiggo 7 Pro Max в России Авто, 12:38
Чем отличается Lada Iskra от еще более дешевой Lada Granta: разбор Авто, 12:35
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Экс-капитан «Спартака» завершил карьеру и стал тренером «Динамо» Спорт, 12:35
Минимальный курс доллара в обменниках Москвы упал ниже ₽87 Инвестиции, 12:29
Фигурантам дела об убийстве Моторолы дали вплоть до пожизненного Политика, 12:29
Суд запретил Engie вести спор с «дочкой» «Газпрома» за рубежом Бизнес, 12:25
Макгрегор поставил на Роналду. Что происходит на Евро Спорт, 12:22
Путин рассказал о содержании подписанного с Ким Чен Ыном договора Политика, 12:22
Токаев поручил запросить у Киева данные о нападении на активиста Садыкова Политика, 12:19