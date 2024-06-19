В Белгороде сработала ПВО
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Серьезных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет; в Белгородском районе небольшие повреждения получили частные дома, добавил он.
Утром 19 июня на всей территории области объявлялась ракетная опасность. Сообщение о ее отмене появилось в телеграм-канале Гладкова спустя 17 минут после объявления.
Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.
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