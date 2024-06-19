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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде сработала ПВО

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Серьезных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет; в Белгородском районе небольшие повреждения получили частные дома, добавил он.

Утром 19 июня на всей территории области объявлялась ракетная опасность. Сообщение о ее отмене появилось в телеграм-канале Гладкова спустя 17 минут после объявления.

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Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

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Белгородская область ПВО Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

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