В Белгороде сработала ПВО

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Серьезных разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет; в Белгородском районе небольшие повреждения получили частные дома, добавил он.

Утром 19 июня на всей территории области объявлялась ракетная опасность. Сообщение о ее отмене появилось в телеграм-канале Гладкова спустя 17 минут после объявления.

Белгородская область регулярно подвергается атакам дронов и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.