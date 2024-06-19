В Думе военные песни предложили исполнять в праздники без выплат авторам
Публичное исполнение военных песен в День Победы и другие памятные даты должно быть бесплатным, без авторских отчислений. Законопроект с такими нормами подготовили депутаты Госдумы от «Единой России», сообщила пресс-служба партии.
«Он [законопроект] предполагает создание правительством перечня музыкальных и иных произведений, которые без оплаты авторского вознаграждения могут публично воспроизводиться в определенные памятные и праздничные дни», говорится в сообщении.
Список будет формировать правительство, в него войдут произведения, «прославляющие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и правомерно обнародованные до 26 декабря 1991 года», — отметил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Депутат подчеркнул три обязательных условия для «соблюдения баланса интересов»:
- произведение используется для проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы или другим памятным датам;
- организатором мероприятий выступают органы публичной власти, общероссийские общественные объединения, обязательные общедоступные теле- и радиоканалы;
- мероприятия проводятся без цели получения прибыли.
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