В Думе военные песни предложили исполнять в праздники без выплат авторам

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Публичное исполнение военных песен в День Победы и другие памятные даты должно быть бесплатным, без авторских отчислений. Законопроект с такими нормами подготовили депутаты Госдумы от «Единой России», сообщила пресс-служба партии.

«Он [законопроект] предполагает создание правительством перечня музыкальных и иных произведений, которые без оплаты авторского вознаграждения могут публично воспроизводиться в определенные памятные и праздничные дни», говорится в сообщении.

Список будет формировать правительство, в него войдут произведения, «прославляющие подвиг советского народа в Великой Отечественной войне и правомерно обнародованные до 26 декабря 1991 года», — отметил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Депутат подчеркнул три обязательных условия для «соблюдения баланса интересов»: