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Новые законы в России ,  
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Госдума приняла в первом чтении проект о наказании за ввоз патогенов

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс об ответственности за контрабанду и нарушение безопасности при обращении с патогенными материалами, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность на срок вплоть до 12 лет лишения свободы за провоз на территорию нашей страны патогенных биоорганизмов — вирусов, токсинов, биоагентов, полученных в результате различных генетических манипуляций и биосинтеза», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо «обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз».

Также предлагается ужесточить ответственность за нарушения правил безопасности при обращении с патогенными биоорганизмами — до восьми лет лишения свободы, говорится в карточке законопроекта в электронной базе Госдумы.

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Фото:Christophe Gateau / dpa / ТАСС

Документ внесла в Госдуму в апреле 2024 года группа депутатов во главе с заместителем спикера палаты парламента Ириной Яровой и председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Пискарев тогда пояснил, что принятие закона будет способствовать укреплению безопасности страны.

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Госдума законопроект I чтение Уголовный кодекс
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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