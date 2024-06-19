Оперштаб Кубани назвал фейком прибытие 20 тыс. мигрантов из Афганистана
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что регион примет 20 тыс. мигрантов из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Кубани.
«Сайт, который стал первоисточником вброса, взломали. Просим не доверять сомнительной информации, не распространять ее и ориентироваться только на официальные источники», — говорится в сообщении.
Новостную заметку, оказавшуюся фейком, опубликовало 17 июня 2024 года одно из изданий Краснодарского края, сообщает телеканал «Краснодар». В заметке говорилось о якобы запланированном руководством региона масштабном проекте по привлечению до 2025 года на Кубань 20 тыс. жителей Афганистана.
Речь шла о переселении афганцев целыми семьями, а на необходимую инфраструктуру, согласно сообщению, власти уже выделили более 30 млн руб.
В настоящее время страница с новостью на официальном сайте издания удалена, однако многие телеграм-каналы успели разместить фейк.
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