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Москвичей предупредили об аномальном похолодании в конце недели

Вильфанд: температура в Москве в конце недели будет на 1–2 градуса ниже нормы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в конце текущей недели похолодает, температура воздуха будет достигать максимум плюс 22 градусов, что на 1–2 градуса ниже нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С пятницы по воскресенье ночные температуры — от плюс 9 до плюс 13 градусов, дневные температуры — в диапазоне плюс 18–22 градуса. [Ожидается] понижение [температуры]», — сказал синоптик.

Он отметил, что похолодание вызывает адвекция холодных воздушных масс (перемещение воздуха в горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств). Температура воздуха понижается на фоне летнего солнцестояния, когда выделение солнечной энергии достигает пика, а лучи, прогревая подстилающую поверхность, передают тепло в атмосферу.

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Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

«Это приведет к тому, что температура будет летняя, но все-таки на 1–2 градуса ниже нормы, то есть адвекция холодных воздушных масс все-таки победит», — сообщил синоптик.

По словам Вильфанда, с пятницы, 21 июня, в Москве прогнозируются малооблачная погода и переменная облачность. Погода до конца выходных будет солнечной, однако местами пройдет кратковременный дождь.

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Теги
Роман Вильфанд синоптик Москва похолодание

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Обслуживание счета

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