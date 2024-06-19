ТАСС узнал о запросе гражданства России угнавшим танк украинским солдатом
Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдался военным России, подал документы на получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).
«Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта», — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что удостоверение личности должны подготовить в течение нескольких недель.
О сдаче украинского военнослужащего в плен России в ДНР в конце мая сообщил источник РБК в силовых структурах. Военный эксперт, экс-глава пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов, в свою очередь, уточнил «РИА Новости», что военный угнал танк Т-64 и сдался российским властям под Донецком.
Он рассказал, что Лихачев — бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ. На службу в украинскую армию мужчина поступил после начала боевых действий в 2022 году, вернувшись на Украину из Польши.
Танк, по словам Безсонова, военный угнал, так как счел, что таким образом сможет безопаснее добраться до российских позиций, где его ожидали по договоренности.
Упал — поднялся.
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