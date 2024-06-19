ТАСС узнал о запросе гражданства России угнавшим танк украинским солдатом

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдался военным России, подал документы на получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

«Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что удостоверение личности должны подготовить в течение нескольких недель.

О сдаче украинского военнослужащего в плен России в ДНР в конце мая сообщил источник РБК в силовых структурах. Военный эксперт, экс-глава пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов, в свою очередь, уточнил «РИА Новости», что военный угнал танк Т-64 и сдался российским властям под Донецком.

Он рассказал, что Лихачев — бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ. На службу в украинскую армию мужчина поступил после начала боевых действий в 2022 году, вернувшись на Украину из Польши.

Танк, по словам Безсонова, военный угнал, так как счел, что таким образом сможет безопаснее добраться до российских позиций, где его ожидали по договоренности.