 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

ТАСС узнал о запросе гражданства России угнавшим танк украинским солдатом

ТАСС: угнавший танк ВСУ украинский солдат подал документы на гражданство России
Сюжет
Военная операция на Украине

Бывший украинский военнослужащий Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сдался военным России, подал документы на получение российского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР).

«Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что удостоверение личности должны подготовить в течение нескольких недель.

В ДНР сообщили о сдавшемся вместе с танком украинском военном
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

О сдаче украинского военнослужащего в плен России в ДНР в конце мая сообщил источник РБК в силовых структурах. Военный эксперт, экс-глава пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов, в свою очередь, уточнил «РИА Новости», что военный угнал танк Т-64 и сдался российским властям под Донецком.

Он рассказал, что Лихачев — бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ. На службу в украинскую армию мужчина поступил после начала боевых действий в 2022 году, вернувшись на Украину из Польши.

Танк, по словам Безсонова, военный угнал, так как счел, что таким образом сможет безопаснее добраться до российских позиций, где его ожидали по договоренности.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
гражданство России танки Т-64 ВСУ Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Минобороны сообщило о 67 сдавшихся в плен украинцев за неделю
Политика
В ДНР сообщили о сдавшемся вместе с танком украинском военном
Политика
Украинский военный сдался в российский плен, помахав дрону
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 18 июн, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 18 июн, 17:26
Путина в Пхеньяне встретили военным парадом. Видео Политика, 08:13
Путин заявил Ким Чен Ыну о фундаментальном документе для отношений с КНДР Политика, 08:09
«Русский» клуб НХЛ не завоевал кубок во второй игре и нарушил традицию Спорт, 08:02
ТАСС узнал о запросе гражданства России угнавшим танк украинским солдатом Политика, 08:01
Российские атомные подлодки провели пуски «Калибров» в Баренцевом море Политика, 07:44
«Макдоналдс» отказался от использования ИИ после бекона в мороженом Бизнес, 07:33
Глава разведки Колумбии сообщил о слежке в прошлом за посольством России Политика, 07:15
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 07:10
Переговоры Путина и Ким Чен Ына начались в Пхеньяне Политика, 07:08
Как будет формироваться курс рубля в новой реальности Финансы, 07:00
«Теория болтовни». Ученые раскрыли тайну лидерства Pro, 07:00
Возгорание нефтяных резервуаров в Азове локализовали на 3 тыс. кв. м. Общество, 06:55
Лидер Болгарии отказался от встречи из-за опоздания на четыре минуты Политика, 06:36
МВД сообщило о снижении числа зацеперов из-за штрафов и кибердружин Общество, 06:00