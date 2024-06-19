Президент Болгарии отменил встречу с опоздавшим на 4 минуты премьером Черногории

Лидер Болгарии отказался от встречи из-за опоздания на четыре минуты

Президент Болгарии Румен Радев отказался от запланированной встречи с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем из-за опоздания последнего на четыре минуты, сообщает Politico.

В понедельник, 17 июня, в Подгорице Радев сначала встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем, а потом у него должна была пройти встреча с премьером страны.

Однако предыдущая встреча Милойко Спаича продлилась на три минуты дольше, чем планировалось, а болгарская делегация «покинула здание правительства после четырех минут ожидания», сообщил Politico представитель правительства Черногории.

«Совершенно естественно, что глава государства отказывается от встречи, к которой принимающая сторона не готова», — заявил болгарской газете «Дневник» представитель Радева.

В ходе своего двухдневного визита Радев заявил о поддержке Болгарией вступления Черногории в Европейский Союз.