Лидер Болгарии отказался от встречи из-за опоздания на четыре минуты
Президент Болгарии Румен Радев отказался от запланированной встречи с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем из-за опоздания последнего на четыре минуты, сообщает Politico.
В понедельник, 17 июня, в Подгорице Радев сначала встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем, а потом у него должна была пройти встреча с премьером страны.
Однако предыдущая встреча Милойко Спаича продлилась на три минуты дольше, чем планировалось, а болгарская делегация «покинула здание правительства после четырех минут ожидания», сообщил Politico представитель правительства Черногории.
«Совершенно естественно, что глава государства отказывается от встречи, к которой принимающая сторона не готова», — заявил болгарской газете «Дневник» представитель Радева.
В ходе своего двухдневного визита Радев заявил о поддержке Болгарией вступления Черногории в Европейский Союз.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде