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Политика ,  
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Путин пошутил, что поработает над пунктуальностью

Путин в шутку пообещал поработать с наставником над тем, чтобы не опаздывать
Владимир Путин на встрече&nbsp;с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству &laquo;Профессионалы&raquo;, Москва
Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», Москва (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в шутку пообещал, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать, во время встречи с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Фрагмент опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

В ходе мероприятия наставница назвала одним из важных качеств, которое она привила своим воспитанникам, — умение не опаздывать. «Надо будет поработать с вами отдельно», — пошутил президент.

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В октябре 2014 года занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель перенесла встречу с Путиным из-за его опоздания. Переговоры должны были состояться в Милане в рамках саммита форума «Азия — Европа» (АСЕМ). Но президент прибыл в Италию из Сербии позже запланированного времени.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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