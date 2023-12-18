Путин пошутил, что поработает над пунктуальностью
Президент России Владимир Путин в шутку пообещал, что поработает с наставником над тем, чтобы не опаздывать, во время встречи с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата «Профессионалы».
Фрагмент опубликовал телеведущий Павел Зарубин в своем телеграм-канале.
В ходе мероприятия наставница назвала одним из важных качеств, которое она привила своим воспитанникам, — умение не опаздывать. «Надо будет поработать с вами отдельно», — пошутил президент.
В октябре 2014 года занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель перенесла встречу с Путиным из-за его опоздания. Переговоры должны были состояться в Милане в рамках саммита форума «Азия — Европа» (АСЕМ). Но президент прибыл в Италию из Сербии позже запланированного времени.