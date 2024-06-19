В селе под Львовом прогремели взрывы

В селе Малехов во Львовской области Украины прозвучали взрывы, сообщают Суспільне, РБК-Украина и 24 канал.

Село Малехов расположено примерно в 6 км от Львова.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил в телеграм-канале о работе средств противовоздушной обороны в регионе. По его словам, в районе Малехова было слышно несколько взрывов.

Позже Садовый рассказал, что в селе после взрыва поврежден многоэтажный дом, там выбиты окна. Также есть повреждения в частном секторе и в офисном помещении, оттуда госпитализировали охранника, добавил мэр.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.