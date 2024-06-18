Путин утвердил главные направления научно-технического развития

Президент Владимир Путин подписал указ о приоритетных направления научно-технологического развития. Документ опубликован на портале правовых актов.

Таких направлений семь. Среди них:

высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика;

превентивная и персонализированная медицина;

высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство;

безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации;

интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства;

укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования;

адаптация к изменениям климата.

В том же указе был утвержден перечень наукоемких технологий — критических и сквозных. Всего в списке 28 технологий. Они касаются сфер энергетики, в том числе атомной, медицины, сельского хозяйства, электроники, транспорта, экологии и т.д.

Глава государства поручил правительству за три месяца определить объем финансирования мероприятий для внедрения наукоемких технологий, а за шесть месяцев — провести мероприятия, «направленных на обеспечение единства применения приоритетных направлений научно-технологического развития».

В предыдущей редакции Стратегии научно-технологического развития России говорилось, что приоритетами на ближайшие 10–15 лет должны стать «направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке».

Среди основных направлений было создание возможностей для талантливой молодежи для построения ими успешной карьеры в области науки, создание условий для проведения исследований и разработок, формирование эффективной системы коммуникации и системы управления в области науки.