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Политика ,  
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Столтенберг заявил о близости НАТО к утверждению нового генсека

Столтенберг заявил о близости НАТО к утверждению нового генсека альянса
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Elizabeth Frantz / Reuetrs)

В НАТО близки к выбору нового генерального секретаря, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляцию брифинга в YouTube вела пресс-служба Госдепартамента.

«Мы очень близки к выбору нового генерального секретаря, думаю, это хорошая новость. Я думаю, что Марк (Рютте, премьер Нидерландов. — РБК) — очень сильный кандидат, у него большой опыт работы на посту премьер-министра», — сказал Столтенберг.

Столтенберг также назвал Рютте своим близким другом и коллегой.

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Марк Рютте

Для назначения нового генсека альянса необходимо согласие всех 32 членов НАТО. Кандидатуру и.о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте долгое время блокировали Румыния, Венгрия и Турция. Однако в конце апреля Анкара одобрила выдвижение Рютте на пост.

В июне возражения сняла Венгрия. По данным FT, венгерский премьер Виктор Орбан пошел на уступку после того, как Рютте пообещал дать Будапешту право не оказывать Киеву военную помощь в рамках блока. Позднее голландский телеканал NOS сообщил, что президент Румынии Клаус Йоханнис, также являющийся кандидатом на пост генсека, вскоре снимет все возражения по назначению на пост Рютте.

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Теги
Йенс Столтенберг НАТО Марк Рютте

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