NOS узнал о согласовании назначения Рютте на пост генсека НАТО

Столтенберг уходит в отставку с должности генсека НАТО осенью. Кандидатуру Рютте долгое время не поддерживала Румыния, однако, по данным NOS, президент страны Йоханнис вскоре снимет все возражения

Марк Рютте (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Румынский президент Клаус Йоханнис вскоре снимет все возражения по назначению на пост генерального секретаря НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, после чего тот будет утвержден в должности, сообщает телеканал NOS со ссылкой на источники.

NOS напоминает, что для назначения генсека необходимо согласие всех 32 членов НАТО, однако кандидатуру Рютте долгое время блокировали Румыния, Венгрия и Турция. Две последние в итоге поддержали его назначение.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг в комментарии для NOS не подтвердил, но и не опроверг утверждение кандидатуры Рютте, назвав его при этом «сильным кандидатом».

Столтенберг уходит в отставку осенью. Изначально планировалось, что он покинет пост главы альянса в 2018 году, но полномочия дважды продлевали. В числе других кандидатов на этот пост были премьер-министр Эстонии Кая Каллас и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Марку Рютте 57 лет, он возглавлял правительство Нидерландов четыре срока подряд с октября 2010 года.

В начале апреля кандидатуру Рютте поддерживали 28 из 32 стран блока. Как писали NOS и Anadolu, Турция в итоге сняла возражения после встречи премьера Нидерландов с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Источники Financial Times также сообщали о переговорах Рютте с венгерским премьером Виктором Орбаном, в ходе которых тот пообещал дать Будапешту право отказаться от поддержки Украины в рамках альянса в обмен на одобрение его кандидатуры. В итоге сегодня Орбан публично поддержал Рютте в качестве кандидата на пост генсека НАТО.

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