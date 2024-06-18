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Общество ,  
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В Минске задержали подозреваемых в нападении на мужчину в Одинцово

В Минске задержали подозреваемых в нападении на мужчину в Одинцово
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В Минске задержали двух мужчин, которые напали с ножом на молодого человека в Одинцово, сообщила пресс-служба Управления МВД по Московской области в телеграм-канале.

«Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки были установлены личности и местонахождение злоумышленников, напавших на мужчину в Одинцовском г.о. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 г.р. Они были задержаны белорусскими коллегами в Минске», — сообщила начальник пресс-службы подмосковного управления полиции Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции установили, что между пострадавшим и двумя злоумышленниками произошел конфликт. Они избили мужчину, а один из них ранил его ножом. Потерпевшего доставили в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

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Нападение на мужчину произошло 16 июня на проезжей части в Одинцово, двое злоумышленников догнали жертву и напали на него с ножом, а затем уехали на автомобиле. После этого в Московской области объявили план «Перехват».

В Минске задержали подозреваемых в нападении на мужчину в Одинцово

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Теги
Одинцово нападение ножевое ранение МВД

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