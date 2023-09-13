ФСБ задержала менеджера завода ОПК за хищения на заказе по высокоточному оружию

Менеджера завода задержали за хищение на заказе по высокоточному оружию

Фото: SGr / Shutterstock

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали сотрудника предприятия ОПК, которого подозревают в хищении средств для производства компонентов высокоточного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, задержанный работал управляющим на оборонном предприятии. Он использовал свое должностное положение для хищения денежных средств, выделенных на выполнение оборонного заказа по производству компонентов систем высокоточного оружия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Подозреваемому грозит пять лет лишения свободы.

В апреле прошлого года ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело о присвоении и растрате в отношении генерального директора оборонного завода «Буревестник» Ильи Александрова и двух его подчиненных. Им вменяют нанесение ущерба предприятию на 49 млн руб.

Согласно материалам дела, все трое, «реализуя свой единый преступный умысел совместно с иными неустановленными лицами», произвели «безвозмездное отчуждение» принадлежащей «Буревестнику» готовой продукции в пользу сторонней организации — ООО «ЭраКомплекс» (поставщик судового оборудования для судоремонтных и судостроительных предприятий). Продукция была изготовлена в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

3 апреля Александров был арестован. Исполняющим обязанности гендиректора «Буревестника» назначили Андрея Рыбакова.