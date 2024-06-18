Часть Шебекино осталась без света после обстрела

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Окраина Шебекино подверглась обстрелу со стороны ВСУ, в результате часть города осталась без света, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Окраина города Шебекино подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших. <...> Также имеются повреждения на линии электропередачи, временно без света остается часть города», — написал он.

Кроме того, один автомобиль был поврежден осколками снаряда.

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны, уточнил губернатор.

Пограничные регионы, в том числе и Белгородская область, регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

Так, 18 июня украинские беспилотники атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области. При взрывах никто не пострадал, уточнил тогда губернатор.