Пискарев: в Думу внесут поправки о сроке до 12 лет за провоз в Россию патогенов

В Думе предложили ужесточить наказание за провоз в Россию патогенов

Фото: Christophe Gateau / dpa / ТАСС

Группа депутатов Госдумы разработала проект поправок к Уголовному кодексу, по которому наказание за ввоз в Россию патогенных организмов — вирусов и токсинов — ужесточат до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщил один из авторов инициативы — глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Поправки планируют внести в ст. 226.1 УК.

Он добавил, что за нарушение правил безопасности при обращении с патогенами (ст. 248 УК) наказание ужесточат до восьми лет лишения свободы, а также добавят альтернативу — до пяти лет принудительных работ.

По его словам, принятие закона будет способствовать укреплению безопасности страны.

В марте 2022 года Минобороны России заявило, что на Украине найдены доказательства существования лабораторий, где велась разработка компонентов биологического оружия. Финансирование, по данным ведомства, осуществлял Пентагон.

В США опровергли обвинения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране никогда не разрабатывали биологическое и химическое оружие, а оставшиеся там со времен СССР лаборатории занимаются наукой.