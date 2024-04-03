В Думе предложили ужесточить наказание за провоз в Россию патогенов
Группа депутатов Госдумы разработала проект поправок к Уголовному кодексу, по которому наказание за ввоз в Россию патогенных организмов — вирусов и токсинов — ужесточат до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщил один из авторов инициативы — глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Поправки планируют внести в ст. 226.1 УК.
Он добавил, что за нарушение правил безопасности при обращении с патогенами (ст. 248 УК) наказание ужесточат до восьми лет лишения свободы, а также добавят альтернативу — до пяти лет принудительных работ.
По его словам, принятие закона будет способствовать укреплению безопасности страны.
В марте 2022 года Минобороны России заявило, что на Украине найдены доказательства существования лабораторий, где велась разработка компонентов биологического оружия. Финансирование, по данным ведомства, осуществлял Пентагон.
В США опровергли обвинения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране никогда не разрабатывали биологическое и химическое оружие, а оставшиеся там со времен СССР лаборатории занимаются наукой.
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