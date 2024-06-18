Путин вышел пообщаться с жителями Якутска. Видео
Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Якутск посетил стадион «Туймаада» и встретился с местными жителями, видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля в телеграм-канале.
«Владимир Путин посетил стадион «Туймаада», где пройдут спортивные игры «Дети Азии», и пообщался с жителями Якутска», — говорится в сообщении.
Президент покинул кортеж и в сопровождении охраны вышел к собравшимся у стадиона «Туймаада» гражданам.
Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила о прибытии президента в Якутск с рабочим визитом, в рамках которого он также встретился с главой региона Айсеном Николаевым.
Во время встречи Путин заявил о том, что на Дальнем Востоке появится еще одно судостроительное предприятие.
Помимо этого, президент посетил креативный кластер «Квартал труда», где ему показали выставку IT и творческой индустрии.
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