Путин вышел пообщаться с жителями Якутска. Видео

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Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Якутск посетил стадион «Туймаада» и встретился с местными жителями, видеозапись опубликовала пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

«Владимир Путин посетил стадион «Туймаада», где пройдут спортивные игры «Дети Азии», и пообщался с жителями Якутска», — говорится в сообщении.

Президент покинул кортеж и в сопровождении охраны вышел к собравшимся у стадиона «Туймаада» гражданам.

Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила о прибытии президента в Якутск с рабочим визитом, в рамках которого он также встретился с главой региона Айсеном Николаевым.

Во время встречи Путин заявил о том, что на Дальнем Востоке появится еще одно судостроительное предприятие.

Помимо этого, президент посетил креативный кластер «Квартал труда», где ему показали выставку IT и творческой индустрии.