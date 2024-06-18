Путин прилетел в Якутию. Видео
Президент Владимир Путин прибыл в Якутск. Он в том числе встретится с главой Республики Якутия Айсеном Николаевым.
Глава государства в ходе поездки посетил креативный кластер «Квартал труда», там ему показали выставку IT и творческой индустрии, а также мастер-план развития Якутской городской агломерации.
Как сообщали в Кремле, 18–19 июня Путин совершит государственный визит в КНДР. Это станет для главы государства первым посещением Северной Кореи почти за 25 лет.
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