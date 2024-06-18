Украинца в Ростовской области осудили на пять лет за подготовку к теракту

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к пяти годам лишения свободы за подготовку к теракту на объектах дислокации российских военных. Об этом РБК сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

35-летнего Станислава Грудненко признали виновным по ч. 1 ст. 30 Уголовного кодекса — приготовление к преступлению и ч. 1 ст. 205 — террористический акт.

По версии следствия, весной 2023 года украинец собирал информацию о местах дислокации российских войск в городе Токмак Запорожской области. Ему также передали координаты тайника с самодельным взрывным устройством.

«Обвиняемый, обладая специальными знаниями в области минно-взрывного дела, используя свой опыт службы в вооруженных силах Украины, определил три объекта, в которых располагались военнослужащие, для совершения терактов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Украинца осудили на пять лет в соответствии с требованием гособвинителя. Первые три года Грудненко проведет в тюрьме, следующие два года — в исправительной колонии строгого режима.

Карточка дела с фамилией Грудненко также опубликована на сайте Южного окружного военного суда. В ней перечислены три статьи, по которым проходил подсудимый. В частности, в карточке указано обвинение по ч. 4 ст. 222.1 — незаконное приобретение и передача взрывчатых веществ.

Российские суды периодически выносят приговоры украинцам по обвинению в подготовке терактов и шпионаже. В частности, в начале июня ФСБ раскрыла действовавшую в Севастополе украинскую агентурную сеть, которая готовила теракты против военнослужащих Черноморского флота и на объектах инфраструктуры в регионе. ФСБ задержала пять агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и украинской Службы безопасности, завербованных в Запорожской области.

В конце мая Ростовский областной суд приговорил гражданина Украины к десяти годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. По данным следствия, украинец в зоне проведения военной операции передавал ГУР данные о личном составе и передвижениях подразделений российских войск.