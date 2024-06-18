На Украине похоронили Призрака Киева Валентина Коренчука

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

В Киеве похоронили пилота Валентина Коренчука с позывным Бджоляр — (Пчеловод), сообщает телеканал «Громадське».

Коренчук был сбит в ходе боевого вылета в конце апреля 2024 года. Он служил в Васильковской 40-й бригаде тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ), получившей в 2022 году прозвище Призраки Киева.

Как уточняет телеканал, Коренчук был одним из первых, кого задействовали в боевых действиях после начала военной операции России на Украине. Коренчук совершил более 80 боевых вылетов, в общей сложности он провел в небе около 300 часов.

Публичная часть церемония прощания состоялась в Михайловском златоверхом монастыре, на нее пришли как военные, так и гражданские, а также родственники летчика. Вторая часть церемонии прошла на Аллее героев на Лукьяновском военном кладбище.

Минобороны России регулярно сообщает о пораженной живой силе в зоне военной операции на Украине, а также о сбитых самолетах и уничтоженной западной военной технике, которую Киеву передали страны Евросоюза и США.