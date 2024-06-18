Госдума ограничила плавающие ставки по потребительским кредитам

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Госдума приняла в третьем прочтении закон, который вводит как ограничения по использованию банками переменной процентной ставки, так и порог ее максимального увеличения. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«Максимальное допустимое значение процентной ставки, изменяющейся в зависимости от изменения включаемого в нее числового значения переменной величины <...> не может превышать установленную кредитным договором на дату его заключения ставку в процентах годовых, увеличенную на одну треть, но не более чем на четыре процентных пункта», — говорится в документе.

Согласно действующему закону о потребительском кредите, процентная ставка или не меняется в течение всего срока выплаты кредита, или изменяется по условиям договора. При этом применять плавающую ставку можно ко всем видам потребительских кредитов.

Новый законопроект запрещает предоставлять кредиты с переменной процентной ставкой на срок, превышающий 20 лет.

«Долгосрочные кредиты со сроком до погашения свыше 10 лет с переменной ставкой очень чувствительны к изменению ставки», — говорится в пояснительной записке.

Также будет запрещена плавающая ставка для займов на срок менее года. Согласно пояснительной записке, это позволяет не усложнять условия кредитования, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков.

Кредитор после вступления закона в силу будет обязан разместить информацию об условиях применения плавающей ставки в местах выдачи кредитов. К тому же при росте плавающей ставки срок возврата займа не может быть продлен более чем на одну четверть от срока, установленного на дату заключения договора.

Аналогичные ограничения коснутся выдачи кредитов по плавающим ставкам для членов кредитного кооператива, являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства. Согласно новому закону, будут дополнены федеральные законы «О потребительском кредите (займе)», «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О сельскохозяйственной кооперации», «О банках и банковской деятельности».

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.