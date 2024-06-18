Путин назначил нового посла России в Киргизии

Здание посольства России в Киргизии (Фото: Посольство России в Киргизии)

Президент России Владимир Путин назначил нового посла в Киргизии — им стал сотрудник администрации президента Сергей Вакунов, следует из опубликованного указа.

В соответствии с другим документом, который подписал Путин, с этой должности снят Николай Удовиченко, который представлял Россию в Киргизии с 30 января 2019 года.

В своем обращении Удовиченко отметил достигнутый за время работы прогресс в экономике, в гуманитарной и образовательной сферах. «Убежден в том, что союзнический характер взаимоотношений между нашими странами получит свое развитие и в дальнейшем», — добавил дипломат.

Вакунов ранее занимал должность референта в Управлении президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.