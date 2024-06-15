Путин обсудил с президентом Киргизии сотрудничество стран в рамках ЕАЭС
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садаром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля.
Темой переговоров, в частности, стал совместная работа Москвы и Бишкека в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении Кремля.
Последний раз Путин и Жапаров общались лично в мае 2024 года — тогда президент Киргизии прилетел в Москву на парад Победы. Накануне праздника в столице прошел саммит ЕАЭС, приуроченный к десятилетию объединения. Российский президент в рамках встречи заявил, что страны ЕАЭС продемонстрировали устойчивость перед лицом новых вызовов, таких как санкции западных стран.