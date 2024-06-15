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Политика ,  
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Путин обсудил с президентом Киргизии сотрудничество стран в рамках ЕАЭС

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: mfa.gov.kg)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садаром Жапаровым, сообщает пресс-служба Кремля.

Темой переговоров, в частности, стал совместная работа Москвы и Бишкека в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении Кремля.

Президент Киргизии посетит парад Победы
Политика
Садыр Жапаров

Последний раз Путин и Жапаров общались лично в мае 2024 года — тогда президент Киргизии прилетел в Москву на парад Победы. Накануне праздника в столице прошел саммит ЕАЭС, приуроченный к десятилетию объединения. Российский президент в рамках встречи заявил, что страны ЕАЭС продемонстрировали устойчивость перед лицом новых вызовов, таких как санкции западных стран.

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Владимир Путин Россия Киргизия Садыр Жапаров
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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