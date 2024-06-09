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В гробнице сына первого императора династии Цинь нашли 16 тонн сокровищ

В гробнице у мавзолея первого императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, который мог принадлежать его сыну принцу Гао, сообщает портал Arkeonews.

В гробу, зарытом на глубине 16 м, археологи обнаружили оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и 6 тыс. бронзовых монет.

По словам ученых, захоронением может принадлежать либо самому Гао, либо другим наследникам, либо воину высокого ранга.

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Фото:Из личного архива

Саркофаг нашли в «терракотовой армии» — захоронении по меньшей мере 8,1 тыс. полноразмерных статуй из терракота китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди. Последний известен тем, что объединил разрозненные китайские провинции, инициировал строительство Великой Китайской стены и ввел единую систему письма. Сама гробница, а также статуи включены в список объектов мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

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археологи Китай раскопки
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