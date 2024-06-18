Fatto Quotidiano узнала, что Италия передаст Украине Storm Shadow

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В новый пакет помощи Италии для Украины могут войти дальнобойные ракеты Storm Shadow, сообщила газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.

Девятый пакет помощи будет согласован до конца месяца, отмечает издание. Помимо систем противовоздушной обороны SAMP/T, о передаче которых говорили ранее, в него может войти «партия ракет большой дальности Storm Shadow». Собеседники Fatto Quotidian не называют их число, однако отмечают, что их запросило украинское правительство.

Storm Shadow — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Это управляемые ракеты класса «воздух — земля», предназначенные для поражения неподвижных целей на большом расстоянии, до 250 км.

Правительство Италии закупает Storm Shadow с конца 1990-х годов. За это время итальянские власти приобрели 200 ракет. В конце апреля британский министр обороны Грант Шаппс сообщил в интервью The Times, что Италия присоединилась к поставкам этих ракет.

Москва осуждает помощь Киеву. В России неоднократно называли поставки дальнобойного оружия Украине «красной линией».