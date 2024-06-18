 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

Fatto Quotidiano узнала, что Италия передаст Украине Storm Shadow

Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

В новый пакет помощи Италии для Украины могут войти дальнобойные ракеты Storm Shadow, сообщила газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.

Девятый пакет помощи будет согласован до конца месяца, отмечает издание. Помимо систем противовоздушной обороны SAMP/T, о передаче которых говорили ранее, в него может войти «партия ракет большой дальности Storm Shadow». Собеседники Fatto Quotidian не называют их число, однако отмечают, что их запросило украинское правительство.

Какое оружие Украине разрешили использовать для ударов вглубь России
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Storm Shadow — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Это управляемые ракеты класса «воздух — земля», предназначенные для поражения неподвижных целей на большом расстоянии, до 250 км.

Правительство Италии закупает Storm Shadow с конца 1990-х годов. За это время итальянские власти приобрели 200 ракет. В конце апреля британский министр обороны Грант Шаппс сообщил в интервью The Times, что Италия присоединилась к поставкам этих ракет.

Москва осуждает помощь Киеву. В России неоднократно называли поставки дальнобойного оружия Украине «красной линией».

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Италия Великобритания Storm Shadow помощь Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
На Украине заявили об ударах по России Storm Shadow с разрешения Лондона
Политика
Британский министр рассказал, зачем Лондон поставил Киеву Storm Shadow
Политика
ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow над Крымом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 95,39 (+0,24) Инвестиции, 17 июн, 17:48 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 89,05 (-0,02) Инвестиции, 17 июн, 17:48
Беспилотники ВСУ атаковали два села в Белгородской области Политика, 13:52
Суд в Москве заочно приговорил депутата Рады Гончаренко к десяти годам Общество, 13:52
Капитан французов Мбаппе пропустит групповой этап. Что происходит на Евро Спорт, 13:51
В Финляндии рассказали, как проходят встречи с российскими пограничниками Политика, 13:49
Медведев предупредил о последствиях отказа Киева от мирных переговоров Политика, 13:48
В «Зените» отреагировали на информацию об ₽1 млрд для Глушенкова Спорт, 13:46
СК назвал задержанных по делу об отравлениях готовой едой в Москве Общество, 13:42
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
8 неочевидных проблем при переходе с западного ПО на российское Pro, 13:32
Семин отреагировал на слова Кварацхелии о «сложной жизни» в России Спорт, 13:31
Путин анонсировал появление еще одной верфи на Дальнем Востоке Бизнес, 13:24
Раунды до размещения: что такое pre-IPO и стоит ли в нем участвовать Инвестиции, 13:20
Вслед за Москвой массовое отравление после салатов произошло в Казани Общество, 13:19
Курс доллара в обменниках Москвы упал ниже ₽90 Инвестиции, 13:19
Tele2 отменит роуминг в Крыму и Севастополе Технологии и медиа, 13:15