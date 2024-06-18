Грузовик протаранил 18 автомобилей на востоке Москвы

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Грузовик MAN врезался в 16 автомобилей на востоке Москвы, никто не пострадал, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Там позже уточнили, что повреждения получили 18 машин.

Инцидент произошел на Северо-Восточной хорде, в районе дома 11 по улице Дмитриевского. Движение там сейчас ограничено: оно осуществляется по одной полосе из трех.

«Сотрудники Госавтоинспекции принимают оперативные меры по оформлению ДТП и осуществляют регулировочно-распорядительные действия, в целях беспрепятственного проезда транспорта», — отметили в ГАИ.

В Госавтоинспекции также призвали автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.

18 июня массовое ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области, в результате чего погибли восемь человек и 13 пострадали. Причиной аварии, как заявили в МВД, стал выезд «Газели» на встречную полосу, в общей сложности столкнулись четыре автомобиля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.