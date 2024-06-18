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Общество ,  
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Грузовик протаранил 18 автомобилей на востоке Москвы

Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы

Грузовик MAN врезался в 16 автомобилей на востоке Москвы, никто не пострадал, сообщили в столичной Госавтоинспекции. Там позже уточнили, что повреждения получили 18 машин.

Инцидент произошел на Северо-Восточной хорде, в районе дома 11 по улице Дмитриевского. Движение там сейчас ограничено: оно осуществляется по одной полосе из трех.

«Сотрудники Госавтоинспекции принимают оперативные меры по оформлению ДТП и осуществляют регулировочно-распорядительные действия, в целях беспрепятственного проезда транспорта», — отметили в ГАИ.

В Госавтоинспекции также призвали автомобилистов выбирать альтернативные маршруты.

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Теги
ДТП Москва грузовик

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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