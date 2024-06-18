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Политика ,  
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Путину предложили сделать белого медведя аналогом панда-дипломатии Китая

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Белый медведь должен стать для России таким же инструментом дипломатии, как панда для Китая, заявила в разговоре с «РИА Новости» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что белый медведь является «нашим символом», и множество стран «ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым». Глава ведомства напомнила, что белый медведь — «самый красивый хищник и самый крупный на суше».

«Мы всегда хотели, чтобы он был нашим символом, как Китай проводит «панда-дипломатию». Мы с президентом [Владимиром Путиным] об этом говорили», — сказала Радионова.

В Московском зоопарке впервые родился детеныш большой панды
Общество
Фото:mossobyanin / VK

Китай давно практикует «дипломатию панд» — отправку этих животных из Китая в другие страны в качестве инструмента дипломатии и сохранения дикой природы.

Так, в апреле 2019 года, в честь 70-летия дипломатических отношений между Россией и Китаем, Пекин передал Москве двух медведей — самца Жуи и самку Диндин, их поместили в Московский зоопарк.

А в конце августа 2023 года у переданных панд появился детеныш. Это редкое событие стало первым в истории России.

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Теги
панда дипломатия белый медведь Россия Китай

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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