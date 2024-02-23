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Политика ,  
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Франция заявила о готовности поставить Армении ракеты ПВО

Глава Минобороны Франции заявил о готовности Парижа поставить Армении ракеты ПВО

Франция готова поставить Армении ракеты противовоздушной обороны в случае появления у Еревана такой необходимости, заявил глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню на совместном брифинге со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.

«Cкажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», — заявил он.

В частности, Лекорню отметил, что обсуждал с армянской стороной вопросы, связанные с ПЗРК малой дальности «Мистраль». По его словам, в скором времени будут возможны поставки в Армению радаров GM 200. Есть и другие технологии, которыми Париж готов обеспечить Ереван, например, радары Thalès.

Папикян, в свою очередь, подчеркнул, что Армения заинтересована в покупке вооружений только для использования их в собственных нуждах.

Пашинян заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ
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Никол Пашинян

Переговоры министров обороны двух стран прошли на фоне нового этапа охлаждения отношений Армении и ОДКБ. 23 февраля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Ереван замораживает свое членство в организации. По словам армянского премьера, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана.

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Франция Армения ракеты ПВО
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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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