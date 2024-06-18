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Общество ,  
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Госдеп и YouTube будут вместе продвигать «демократию через музыку»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Госдепартамент совместно с видеохостингом YouTube запустит программу, направленную на «продвижение демократии через музыку». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Госсекретарь Энтони Блинкен 24 июня выступит с речью, посвященной сотрудничеству Госдепа с YouTube «в целях дальнейшего повышения приверженности США использованию музыки для содействия миру и демократии». Кроме того, Блинкен объявит новый список музыкальных послов.

Традиция музыкальной дипломатии зародилась в США в годы холодной войны. Тогда Госдеп сделал «послами джаза» музыкантов Луи Армстронга, Дюка Эллингтона и других. Они ездили в разные регионы, посещали школы и сотрудничали с местными музыкантами.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

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Теги
Госдепартамент США США демократия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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