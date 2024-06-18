Госдеп и YouTube будут вместе продвигать «демократию через музыку»
Госдепартамент совместно с видеохостингом YouTube запустит программу, направленную на «продвижение демократии через музыку». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Госсекретарь Энтони Блинкен 24 июня выступит с речью, посвященной сотрудничеству Госдепа с YouTube «в целях дальнейшего повышения приверженности США использованию музыки для содействия миру и демократии». Кроме того, Блинкен объявит новый список музыкальных послов.
Традиция музыкальной дипломатии зародилась в США в годы холодной войны. Тогда Госдеп сделал «послами джаза» музыкантов Луи Армстронга, Дюка Эллингтона и других. Они ездили в разные регионы, посещали школы и сотрудничали с местными музыкантами.
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