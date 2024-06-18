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Экономика ,  
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США приостановили импорт авокадо из Мексики из-за проблем с безопасностью

Фото: Brian Overcast / DPA / Global Look Press
Фото: Brian Overcast / DPA / Global Look Press

США приостановили поставки авокадо из мексиканского штата Мичоакан, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минсельхоза.

По его словам, приостановка проверок не повлияет на уже находящиеся в пути авокадо и манго, однако следующие поставки приостановят до тех пор, пока не будут созданы условия для продолжения проверок.

Источник в правительстве Мичоакана сообщил Reuters, что поставки приостановили из-за инцидента на акции протеста. Мексиканское агентство Quadritin сообщило, что два инспектора были незаконно задержаны на контрольно-пропускном пункте.

Авокадо, а также упаковочные предприятия должны быть сертифицированы как мексиканскими властями, так и инспекторами Минсельхоза США. Ограничения могут серьезно повлиять на экономику Мичоакана, поскольку этот штат поставляет более 80% авокадо в США. Благодаря климату это единственное место в мире, где авокадо можно выращивать и экспортировать круглый год.

Торговые сети столкнулись с нехваткой авокадо
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Фото:Cesar Rodriguez / Bloomberg

В 2022 году американские власти уже приостанавливали поставки авокадо из Мичоакана, после того как один из инспекторов получил звонок с угрозами. Запрет сняли через несколько дней, тогда Мексика усилила меры безопасности для сотрудников Минсельхоза США.

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Теги
Мексика США сельхозпродукция

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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