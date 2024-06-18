«РИА Новости» узнало о номерах машин Иванова стоимостью в миллионы рублей

Замминистра обороны Тимур Иванов, который проходит по делу о получении взятки, владел люксовыми автомобилями, номера которых стоят более 6 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на данные налоговой декларации Иванова и базы предпродажной проверки автомобилей.

В декларации о доходах, в частности, сказано, что Иванов владел внедорожником Chevrolet Suburban. По информации сервисов для предпродажной проверки автомобилей, за машиной были закреплены номера серии ААА региона 77.

Стоимость подобного номера составляет порядка 2,5-3 млн руб., отмечает агентство. Согласно данным из баз, до 2016 года на эти же номера регистрировали две машины — Porsche Cayenne и ВАЗ-2107.

В декларации также сказано, что у замглавы ведомства был внедорожник Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77. Цена на подобные номера с зеркальными цифрами превышает 4 млн руб., отмечает агентство. Ранее эти номера были закреплены за седаном Audi, внедорожником Volkswagen и раритетным Mercedes.

Минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban были арестованы судом в конце мая в рамках дела Иванова. Оба автомобиля значились в декларации Иванова за 2019 год. В феврале 2023-го они были перерегистрированы на бывшую жену замминистра Светлану Иванову. В апреле она выставила Chevrolet Suburban на продажу за 2,5 млн руб. после ДТП.

Иванова задержали 23 апреля, на следующий день его арестовали по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. Бывший министр обороны Сергей Шойгу своим приказом отстранил его от должности. Для увольнения заместителя министра обороны с поста необходим указ президента страны.

Иванову вменяют часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Она предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, фирмы — подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Замминистра вину не признает.