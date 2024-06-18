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Политика ,  
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Путин по телефону поздравил Рамафосу с переизбранием президентом ЮАР

Путин по телефону поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Южноафриканской республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой и поздравил его с переизбранием на пост главы государства, сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

«Выражена надежда на продолжение совместной работы по дальнейшему всестороннему укреплению стратегического партнерства России и ЮАР», — сказано в сообщении.

Ранее, 15 июня, российский президент направил Рамафосе поздравительную телеграмму.

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Сирил Рамафоса

«Высоко ценим ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства между нашими странами, а также продуктивного российско-южноафриканского взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, «Группы двадцати» и других многосторонних структур», — написал Путин в ней.

В заключение Путин пригласил Рамафосу на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.

В конце мая в ЮАР прошли выборы в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента, она же избирает президента) и законодательные органы всех девяти провинций.

Победу по итогам голосования одержала партия Рамафосы «Африканский национальный конгресс» (АНК): она получила 40,2% голосов. Второе место занял оппозиционный «Демократический альянс» с результатом в 21,6% голосов.

Депутаты Национальной ассамблеи повторно избрали Рамафосу президентом: он получил 283 голоса. Его соперник, лидер партии «Борцы за экономическую свободу» Джулиус Малема набрал 44.

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Владимир Путин ЮАР телефонные переговоры Сирил Рамафоса президентские выборы
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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