Умер режиссер Большого театра Валерий Федоренко

Режиссер Камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер на 62-м году жизни, сообщила пресс-служба театра в телеграм-канале.

«17 июня на 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (06.12.1962 — 17.06.2024), режиссер Камерной сцены им. Б. А. Покровского. Выражаем соболезнования родным и близким покойного», — сказано в сообщении.

Причину смерти в театре не уточнили. Дату и место прощания с режиссером пресс-служба пообещала назвать позднее.

Федоренко родился 6 декабря 1962 года. В 1986 году окончил Астраханскую государственную консерваторию по специальности «хоровое дирижирование».

В 1992 году выпустился с факультета музыкального театра (мастерская Б.А.Покровского) ГИТИСа.

Спустя три года был принят в Камерный музыкальный театр на должность солиста-вокалиста (бас). В 2011 году стал его режиссером, а в 2016 году — музыкальным руководителем Московского Губернского театра. На должность режиссера Камерной сцены им. Б. А. Покровского в Большом театре пришел в 2018 году.

За годы работы в Камерном музыкальном театре исполнил партии Лепорелло в опере «Дон Жуан, или Наказанный развратник» Моцарта, Свельято в «Севильском цирюльнике» Джованни Паизиелло, Попа в «Сказке о Попе и работнике его Балде» Бориса Кравченко, Баптиста Манола в «Укрощении строптивой» Виссариона Шебалина и другие (всего — около 20 ролей).

Срежиссировал более 20 постановок, в том числе «Свадьбу Фигаро», «Милосердие Тита» и «Идоменея» Моцарта, «Блудного сына» Бенджамина Бриттена, «Орфея» Кристофа Глюка, «Виндзорских проказниц» Отто Николаи, «Леонору» Бетховена, «Ариадну на Наксосе» Штрауса и другие (более 20 постановок).

Как актер снялся в нескольких фильмах: в картинах «Двенадцатая осень» (2001), «Искушение Титаника» (2004), «Сармат» (2004), «Оперативный псевдоним» (2003), «Судьба» (1994, фильм получил приз «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля).

Кроме того, Федоренко вел театрально-просветительскую работу в детских театральных коллективах, ставя спектакли в школах и детских театрах.

Был членом попечительского совета Культурного фонда «Алые Паруса». Неоднократно входил в состав жюри на всероссийских конкурсах детского театрального творчества.