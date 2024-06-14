Умер режиссер Игорь Меркулов

Российский режиссер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года, сообщила пресс-службы Железногорского театра оперетты в соцсети «ВКонтакте». Причину смерти в театре не уточнили.

Меркулов родился 21 июня 1962 года. Он окончил ГИТИС — сначала по специальности «актер театра драмы и кино» под руководством Олега Табакова, затем по специальности «режиссер музыкального театра» под управлением Матвея Ошеровского.

Cлужил в Театре имени Ермоловой, а позже — в Театре имени Гоголя. Меркулов снимался в фильмах с детства, в 1978 году он сыграл в картине «Следствие ведут знатоки» (исполнил роль Леши Терентьева), а позже стал заниматься режиссурой.

В Железногорском театре оперетты Меркулов поставил большое количество спектаклей, которые составили основу репертуара, уточнили в пресс-службе учреждения. Среди его работ — «Алые паруса», «Дубровский», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Жених с доставкой на дом». Среди постановок Меркулова — оперы, комедии, мюзиклы и мистерии.