Кабмин увеличил размер прожиточного минимума на 2025 год

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Кабинет министров увеличил прожиточный минимум на 2025 год: на душу населения он составит 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб., для детей 17 201 руб., для пенсионеров — 15 250 руб.

«Величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 руб.», — пояснили в пресс-службе правительства.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан «при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка», уточнили в кабмине.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил на совещании с вице-премьерами 17 июня, что обеспечение соцгарантий — приоритет властей, «и люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме».

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. на душу населения из расчета на месяц. Для трудоспособного населения он равен 16 844 руб. Детям полагается прожиточный минимум в 14 989 руб., а пенсионерам — 13 290 руб. Таким образом, прожиточный минимум на душу населения должен вырасти на 2280 руб. год к году, а для трудоспособного населения — на 2485 руб. Для пенсионеров он вырастет соответственно на 1960 руб., а для детей — на 2212 руб.