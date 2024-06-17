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Экономика ,  
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Кабмин увеличил размер прожиточного минимума на 2025 год

Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Кабинет министров увеличил прожиточный минимум на 2025 год: на душу населения он составит 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб., для детей 17 201 руб., для пенсионеров — 15 250 руб.

«Величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 руб.», — пояснили в пресс-службе правительства.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан «при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт и ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка», уточнили в кабмине.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил на совещании с вице-премьерами 17 июня, что обеспечение соцгарантий — приоритет властей, «и люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В 2024 году прожиточный минимум в России составляет 15 453 руб. на душу населения из расчета на месяц. Для трудоспособного населения он равен 16 844 руб. Детям полагается прожиточный минимум в 14 989 руб., а пенсионерам — 13 290 руб. Таким образом, прожиточный минимум на душу населения должен вырасти на 2280 руб. год к году, а для трудоспособного населения — на 2485 руб. Для пенсионеров он вырастет соответственно на 1960 руб., а для детей — на 2212 руб.

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прожиточный минимум кабмин Михаил Мишустин
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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