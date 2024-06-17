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Политика ,  
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Путин обсудил с Воробьевым поликлиники и обманутых дольщиков

Владимир Путин и&nbsp;Андрей Воробьёв
Владимир Путин и Андрей Воробьёв (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, они обсудили проблему обманутых дольщиков: глава региона заверил, что та полностью решена: «У нас было 117 тыс. человек, сейчас у нас нет обманутых дольщиков». Он также добавил, что теперь задача властей региона — дальше развивать инфраструктуру.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья сообщали, что от недобросовестных застройщиков в регионе пострадали около 117 тыс. человек в 48 городских округах.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Воробьев также рассказал о строительстве детского госпиталя, который откроется уже в июле, и большой клиники в Балашихе. Путин отметил, что в Подмосковье нужно уделять больше внимания поликлиникам, поскольку это звено может быть самым важным для граждан. «Самый большой запрос — на первичную помощь, поэтому поликлиники ремонтируем и строим», — ответил Воробьев.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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