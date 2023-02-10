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В Москве привели статистику восстановленных в правах обманутых дольщиков

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

С 2011 года в столице решены проблемы 25 487 обманутых дольщиков, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Достичь таких высоких показателей по восстановлению прав пострадавших граждан удалось благодаря вводу в эксплуатацию 233 проблемных домов, а также компенсационным мероприятиям», — подчеркнул заммэра.

Руководитель столичного градостроительного комплекса добавил, что каждый объект требует индивидуального подхода в вопросах оформления документации, подключения коммуникаций, физической работы на стройплощадках и взаимодействия с дольщиками.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в столице продолжается активная работа по реализации прав пострадавших. «На сегодняшний день общая площадь введенных с 2011 года проблемных домов составила свыше 2,3 млн кв. м», — уточнила она.

По словам главы комитета, столичные власти решили предоставить субсидию Московскому фонду защиты прав дольщиков, который завершает строительство некоторых проблемных жилых объектов за счет средств городского бюджета. Выделение средств предусмотрено постановлением правительства Москвы и подписано Сергеем Собяниным.

«Московский фонд получит субсидию в размере 19,5 млрд руб., — пояснила председатель Москомстройинвеста. — Выделенные средства позволят достроить сразу несколько проблемных жилых комплексов в границах «старого» города и на территории Новой Москвы. Тем самым мы восстановим права более чем 2 тыс. пострадавших граждан, которые в течение нескольких лет ждут свое законное жилье».

Напомним, для завершения строительства проблемных объектов в Москве помимо городских застройщиков привлекают и новых инвесторов. Кроме того, город предоставляет дольщикам компенсационные квартиры.

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Ранее в столичном Стройкомплексе сообщили, что на сегодняшний день в столице по закону о долевом строительстве реализуется 487 проектов, общая площадь возводимой недвижимости составит почти 31 млн кв. м. Большая часть проектов осуществляется с применением проектного финансирования, поэтому строительство в городе ведется активно.

Теги
Москва обманутые дольщики Фонд защиты прав дольщиков Андрей Бочкарев
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