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Политика ,  
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TOI узнала о планах Индии производить Stryker вместо советских БМП-2

Бронетранспортеры Stryker
Бронетранспортеры Stryker (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Индия и США ведут переговоры о закупках и совместном производстве бронетранспортеров Stryker, которые должны заменить более 2 тыс. стоящих на вооружении БМП-2 российской разработки, сообщила газета The Times of India (TOI) со ссылкой на источники.

«Индия и США в настоящее время находятся на «продвинутой стадии переговоров» по предлагаемому совместному производству последнего поколения бронированных боевых машин пехоты (ICV) Stryker в рамках <...> оборонно-промышленного сотрудничества», — сообщили источники газеты.

Собеседник издания добавил, что Министерство обороны Индии изучает трехэтапный план реализации проекта. Он будет включать покупку партии боевых машин и их совместное производство в Индии в дальнейшем, а также разработку усовершенствованных моделей.

По словам источника, в ближайшие годы американские Stryker могут заменить более 2 тыс. машин БМП-2 российской разработки.

Reuters узнал о планах США продать Индии дроны MQ-9B на $2–3 млрд
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Американский беспилотник MQ-9B

Ранее 14 июня Reuters со ссылкой на источники сообщило о планах США «продавить» сделку по продаже Индии беспилотников MQ-9B SeaGuardian на $2–3 млрд.

По данным источника, обсуждение произошло в преддверии государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон 22 июня.

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Теги
Индия США совместные проекты бронеавтомобили

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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